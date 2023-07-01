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Yaşam

İstanbul'da vapur iskeleleri ve mesire alanlarında bayram yoğunluğu

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın son gününde vapur iskeleleri ile mesire alanlarında yoğunluk yaşandı.

Elif Somuncu  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
İstanbul'da vapur iskeleleri ve mesire alanlarında bayram yoğunluğu Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Bayram tatilinde güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, Eminönü İskelesi'nde Boğaz turu düzenleyen vapurlara binmek için sıraya girdi. Oluşan kuyruğun metrelerce uzadığı görüldü.

Boğaz turu için sıra bekleyenlerden Mustafa Tanınmış, bayramın ikinci günü ailesiyle gezmek için İstanbul'a geldiklerini söyledi.


Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul'un çok güzel ve aynı zamanda çok kalabalık bir şehir olduğunu ifade eden Tanınmış, gittikleri her yerde uzun süre sıra beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Öte yandan, bayramın son gününü piknik yaparak değerlendirmek isteyenler de Bakırköy Sahil Parkı'nı doldurdu.

Girişinde çok sayıda park edilmiş araç olduğu gözlenen alana piknik sepetleriyle gelen vatandaşlar, günü dinlenerek ve çeşitli eğlenceli aktivitelerle geçirdi.

Bakırköy Sahil Parkı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Ferdi Tanış, bayram dolayısıyla boşalan İstanbul'da istedikleri her yere rahat şekilde ulaşabildiklerini söyledi.

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