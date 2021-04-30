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Yaşam

İstanbul'da tam kapanmada vatandaşlar cuma namazı kıldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk cuma namazı kılındı.

Hatice Şenses Kurukız,Kaan Bozdoğan,Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Ayşe Nur Akçelik,Şükrü Gündüz   | 30.04.2021
İstanbul'da tam kapanmada vatandaşlar cuma namazı kıldı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, vatandaşların namaz vaktinde evlerine yakın camilerde cuma namazı kılmasına müsaade edildi.

Bu kapsamda Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar camiyi doldururken, bazı kişilerin de avluda saf tuttuğu görüldü. Öte yandan Sultanahmet Camisi'nde de cemaat sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak namazlarını kıldı.

Fatih Camisi de cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlar tarafından dolduruldu. Bazı vatandaşların cami avlusunda namaz kıldığı görüldü.

Camiye seccadeleriyle gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun saf tuttuğu gözlendi. Bazı vatandaşlar da camiye çocuklarıyla geldi.

Camiye gelen Mehmet Ali Soğuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Allah'a şükür cami doluydu. Evim yakındı, yürüyerek geldim. Kendi seccademle geldim ama ikindi namazına da geleceğim için seccademi camiye bıraktım." ifadelerini kullandı.

Oğlu ile camiye gelen Kadir Çatal da evde canı sıkılan çocuğunu küçük yaşta ibadeti öğrenmesi için camiye getirdiğini belirtti.

Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi ve Atik Valide Camisi'ne cuma namazı için gelen vatandaşlar da maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri cuma namazı için gelen vatandaşların ateş ölçümlerini yaparak cami içerisine girişlerine izin verdi. Ayrıca seccadesi olmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Cuma namazı için büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına uyarak namazlarını eda etti.

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