Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
2,996.10
BTC/USDT
90,604.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne giriş yapıyor.
logo
Yaşam

Isparta'nın coğrafi işaretli ürünleriyle "Isparta çikolatası" geliştiriliyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISUBÜ), gül ve elma gibi coğrafi işaretli ürünlerin kullanıldığı yerli ve milli çikolata markası oluşturabilmek için çalışma yürütülüyor.

Yalçın Çelen  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Isparta'nın coğrafi işaretli ürünleriyle "Isparta çikolatası" geliştiriliyor Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Üniversitenin Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, kentin coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak "Isparta çikolatası" geliştirmek üzere çalışma başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ISUBÜ'nün Bahçelievler Mahallesi'ndeki yerleşkesinde süren çalışmalarda, Isparta'ya özgü gül ve elma çikolatayla buluşturuldu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından "Isparta çikolatası" adıyla şehre özgü yeni bir marka oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında ürüne ilişkin patent, ulusal ve uluslararası tescil süreçleri ile akademik yayın hazırlıkları da yürütülüyor.

"Dubai çikolatası gibi Isparta çikolatası da olacak"

ISUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Yılmaz, AA muhabirine, çikolatanın tarihinin dört bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Isparta'ya özgü coğrafi işaret tescilli 20 ürünü çikolataya entegre ederek şehre özgü çikolata markası yapma projesini hayata geçirdiklerini bildiren Yılmaz, "Dünyada popüler hale gelen Dubai ve Trabzon çikolatası gibi çikolatalara alternatif olarak Isparta çikolatasını üretmek istedik. Şu ana kadar coğrafi işaretli ürünlerimizden Isparta gülü, gül yağı, gül suyu ve elmayı ürettiğimiz çikolatanın içerisine koyarak yeni ürün geliştirmeye çalışıyoruz. Deneme üretimlerimiz ilgi gördü." dedi.

Demo aşamasının sürdüğünü kaydeden Yılmaz, hem ulusal hem uluslararası alanda görünürlük sağlamak için akademik makale, patent başvurusu ve coğrafi işaret dosyası hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Gülün çikolatayla buluşmasına yönelik literatür taraması yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Standart reçeteyi oluşturduktan sonra tamamen yerli ve milli olacak şekilde kendi çikolata kalıbımızı da üretmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki üç ay içinde uluslararası nitelikte bir dergiden kabul alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sütlü ve bitter çeşitleri de olacak

Doç. Dr. Ayşe Şahin Yılmaz ise dünyada Dubai çikolatasıyla başlayan özel çikolata trendini Isparta'ya taşımak istediklerini dile getirerek, "Gül, gül suyu ve gül yağını kullanarak bitter ve sütlü çeşitlerde Isparta çikolatası üretmeye çalıştık. Bu ürünün patenti ve coğrafi işaretini almayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Demir de üretimde Isparta gülünden hazırladıkları özel iç dolgunun kullanıldığını, çikolatanın üç aşamalı bir süreçle üretildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan polis hastanede şehit oldu
Mersin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aile dostu ekosistemi her geçen gün güçlendireceğiz
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
MSB'den Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Isparta'nın coğrafi işaretli ürünleriyle "Isparta çikolatası" geliştiriliyor

Isparta'nın coğrafi işaretli ürünleriyle "Isparta çikolatası" geliştiriliyor

Antalyalı üretici yaylada kurduğu serada sebzeye alternatif gül yetiştiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet