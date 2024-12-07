Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,990.60
BTC/USDT
99,630.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep’te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni’ne katılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksekova Yeniköprü Tüneli'nde incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Muhabbet Vakti" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Abdullah Doğan  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Dua Merasimi" yapıldı.

Protokol üyeleriyle vatandaşlar, daha sonra "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi'nden Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı, ardından "Nevbe Merasimi"ni dinledi.

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta düzenlenecek törenler, sema programları, sergiler ve söyleşilerle devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığından harekat alanlarındaki tank ve topçu birliklerine ilişkin paylaşım
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever'i etkisiz hale getirdi
Dere yatakları ve çevresindeki yanlış yapılaşma şehir sellerini artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet