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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü.

Mehmet Emin Gürbüz   | 21.10.2021
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

"Orman denizi" olarak bilinen ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da sedir, çınar, göknar, meşe ve kayın gibi ağaçlar, sonbaharla birlikte adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nde sarı, yeşil, kahverenginin tonları iç içe görülebiliyor.

Hazan renklerine bürünen tabiat parkı, ziyaretçilerine göl çevresinde, görsel şölen eşliğinde yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharın renkleri, drone ile görüntülendi.

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