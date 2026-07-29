Kıbrıs'ta BM Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgedeki üçlü görüşme yapıldı

Mehmet Kemal Firik
29 Temmuz 2026•Güncelleme: 29 Temmuz 2026
Başkent Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM Merkezi'ndeki görüşmeye, BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis katıldı.
Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan üçlü görüşme bir saatten biraz fazla sürdü.
Görüşmeden sonra KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis ara bölgeden ayrıldı.
BM öncülüğünde yapılan üçlü görüşmenin ardından Genel Sekreter Guterres, basın toplantısı düzenleyecek.