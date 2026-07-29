Kente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artarak yüzde 44,88'e yükselirken, aktif doluluk oranı da yaklaşık üç katına çıktı.

Başkentte barajların doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıktı Kente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artarak yüzde 44,88'e yükselirken, aktif doluluk oranı da yaklaşık üç katına çıktı.

Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı, geçen yıla göre yaklaşık iki kat artarak yüzde 44,88'e ulaştı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 27 Temmuz 2025'te 349 milyon 420 bin metreküple yüzde 24,02 seviyesindeydi.

Kuraklık riskinin sürdüğü ve geçen yıl su sıkıntıları yaşanan Ankara'da, bu senenin aynı tarihinde doluluk miktarı 652 milyon 915 bin metreküpe yükselirken, oran yüzde 44,88 olarak ölçüldü. Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 86,84 arttı.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 27 Temmuz 2025'te 160 milyon 463 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 501 milyon 208 bin metreküp olarak kaydedildi. Böylece oranı yüzde 12,32'den 38,47'ye çıkarak yaklaşık üç kat arttı.

Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 429 bin 924 metreküp, bu sene ise 1 milyon 395 bin 345 metreküp su verildi.

Geçen yıl aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143, nisanda 38 milyon 344 bin 766, mayısta 34 milyon 821 bin 344, haziranda 5 milyon 653 bin 167, temmuzda ise 4 milyon 46 bin 432 metreküp oldu.

Bu yıl ise ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta 113 milyon 51 bin 740, nisanda 159 milyon 902 bin 957, mayısta 134 milyon 56 bin 51, haziranda 37 milyon 648 bin 408, temmuzda ise 6 milyon 63 bin 624 metreküp olarak ölçüldü.

Kesikköprü Barajı'nın doluluğu yüzde 100 oldu

Doluluk Kesikköprü Barajı'nda yüzde 100, Türkşerefli Barajı'nda yüzde 10,14, Peçenek Barajı'nda ise yüzde 29,44 olarak tespit edildi.

Ayrıca toplam doluluk oranı, 10 Haziran'da yüzde 49,20 seviyesindeyken, 27 Temmuz itibarıyla yüzde 44,88'e düşerek 4,32 azaldı.

Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde: