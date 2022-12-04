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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı, yoğunluk nedeniyle hafta sonunu hareketli geçirdi

Hafta sonunu Gölcük Tabiat Parkı'nda değerlendiren tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

Mehmet Emin Gürbüz   | 04.12.2022
Gölcük Tabiat Parkı, yoğunluk nedeniyle hafta sonunu hareketli geçirdi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük'te keyifli vakit geçirdi.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Bazı ziyaretçiler balık tutarak, iskelede fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak hafta sonu tatilini değerlendirdi.

Tabiat parkının eşsiz güzelliği ve ziyaretçilerin yoğunluğu, havadan görüntülendi.

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