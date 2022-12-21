Geleneksel Afgan halısı, Türkiye'den dünya pazarına ulaşıyor
Afganistan'da yün iple geleneksel yöntemlerle dokunan Afgan halısı, Türkiye üzerinden dünya pazarında alıcı buluyor.
Afghanistan
Afganistan'da yün iple geleneksel yöntemlerle dokunan Afgan halısı, Türkiye üzerinden dünya pazarında alıcı buluyor.
Afgan Türkmenlerinin dokuduğu halı ve kilimler, dekoratif ürün arayanların tercihi oluyor.
Karışık desenler ile canlı renklerin bir arada kullanıldığı halılara, geleneksel Türk ögeleri ile hayvan figürleri ve hayat ağacı gibi motifler de işleniyor.
Eski zamanlardan beri "güzel halı ve kilimleri" ile bilinen Cüzcan'ın Akça ilçesi, geleneksel Afgan halısının üretim merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.
Yaklaşık 6 bin kişinin halı işiyle uğraştığı Akça'daki "Muhammedi" isimli atölyede, 28 yıldır üretim yapılıyor.
Çevre ülkelerden gelen yünler, halı işi yapan ailelerce evlerde ipe dönüştürülüyor ve dokunuyor. Halılar, atölyedeki yıkama, kurutma, düzeltme ve boyama gibi işlemlerin ardından genellikle Türkiye üzerinden diğer ülkelere ihraç ediliyor.
"Yün 37 aşamadan geçiyor"
"Muhammedi" atölyesinin sahiplerinden Hacı Hamidullah Hal Muhammedi, AA muhabirine, Akça'da 500-600 kişiye ip yapmaları için yün, 1800 kişiye de halı dokumaları için ip verdiklerini söyledi.
Yünlerin Suudi Arabistan, Irak ve Suriye'den Pakistan'a getirildiğini, buradan da Afganistan'a ulaştığını anlatan Muhammedi, sonraki aşamaları şöyle anlattı:
"Hayvan yünü halıya dönüşmesi için 37 farklı aşamadan geçiyor. Yıkaması, kurutması, düzeltmesi, boyaması gibi yaklaşık 20 aşamayı atölyede yapıyoruz, diğer aşamalar ise evlerde yapılıyor. Genellikle ihracatımız Türkiye'ye. Türkiye'den de başka pazarlara gönderiyoruz. 14-15 farklı halı üretiyoruz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.