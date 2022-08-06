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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı’nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor. Ukrayna’dan hareket eden ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü gemilerde denetim yapacak Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan müşterek denetleme timi, gemilerin demirlediği alana ulaştı.
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Yaşam

Gaziantep'te ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği verecek.​​​​​​​

Fırat Özdemir   | 06.08.2022
Gaziantep'te ilkokula başlayacak 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Gaziantep

​​​​Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri bu yıl kentte okula başlayacak çocukların destek sağlamak amacıyla karar aldı.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesince kentte eğitim ve öğretime kayıt yaptıracak 75 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye desteğinde bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in eğitim şehri hedefine hızla ilerlediğini belirterek, "Çantası ve içerisinde bir ilkokul çocuğunun ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, defteri, silgisi, kalemi, sulu boyası, resim defteri olmak üzere ihtiyaçlarını içerisine koyacağız. Okul başladığı gün, çocuklar okula gittiği gün, sıralarında çantası onları karşılayacak." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise okula başlayacak çocukların ailelerinde tatlı bir telaş yaşadığına işaret ederek, önemli destek sağlanacağını kaydetti.

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