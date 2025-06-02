Dolar
39.18
Euro
44.84
Altın
3,376.84
ETH/USDT
2,528.50
BTC/USDT
104,102.00
BIST 100
9,010.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış müzakereleri sona erdi. Çırağan Sarayı’ndan yayındayız.
logo
Yaşam

Fetih Gençlik Derneği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Fetih Gençlik Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonunu "Kurbanını Paylaş, Gönüller Fethedilsin" sloganıyla başlattı.

Koray Taşdemir  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Fetih Gençlik Derneği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Çad, Nijerya, Tanzanya ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için gençlerin öncülüğünde kurbanlar kesilecek.

Kampanya kapsamında, vekaletle alınan kurbanlar, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ve Gazze için Mısır'da kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen yıl 25 bin 723 kurban hissesini sahiplerine ulaştıran dernek, bu yıl 32 bin hisse ile 100 bini aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Dernek, bağışçılardan emanet alınan kurbanların kesim ve dağıtım görüntülerini SMS yoluyla bağışçılara iletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fetih Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Karataş, 10 yıldır olduğu gibi bu bayramda da vekaletle kurbanlara aracılık etmek için yola çıktığını belirtti.

Karataş, "Afrika’da birçok noktada bu yardımları ulaştıracak ve gönülleri fethetmek için titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece bununla da kalmayacak, evlatlarımız da bayrama sevinçle girsinler diye onlara bayramlık kıyafetler hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Derneğin, 2025 yılı kurban fiyatları büyükbaş hisse bedeli 4 bin, küçükbaş hisse bedeli 5 bin, Gazze için büyükbaş hisse bedeli 10 bin lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayemiz milletimizin ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ı kabul etti
İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi
Yozgat'ta cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Konya'da sağanak sonrası tarım arazisinde yarık oluştu

Benzer haberler

Fetih Gençlik Derneği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Fetih Gençlik Derneği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş Kurban Bayramı tatilini hareketli geçirecek

Kurban Bayramı'nda mazlum Müslümanlarla dayanışma ve yardım çağrısı

Uzmanlara göre, kurban kesimi profesyonel kişilerce yapılmalı

Uzmanlara göre, kurban kesimi profesyonel kişilerce yapılmalı
Küçükbaş kurbanlıklar alıcısının karşısına bakımlı çıkması için kırkılıyor

Küçükbaş kurbanlıklar alıcısının karşısına bakımlı çıkması için kırkılıyor
İkinci el araç piyasasında bayram hareketliliği

İkinci el araç piyasasında bayram hareketliliği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet