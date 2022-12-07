Dolar
18.64
Euro
19.53
Altın
1,774.61
ETH/USDT
1,228.90
BTC/USDT
16,817.00
BIST 100
4,978.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Evinin önünde kazdığı kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanıyor

Erzincan'da çiftçilik yapan Veysel Kurt, evinin önünde açtığı yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu, kışlık ürünlerini muhafaza ettiği doğal buzdolabı olarak kullanıyor.

Özgür İlhan   | 07.12.2022
Evinin önünde kazdığı kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanıyor Fotoğraf: Özgür İlhan/AA

Erzincan

Merkeze bağlı Günebakan köyünde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Kurt, tarlasında yetiştirdiği sebzeler ile ürettiği süt ürünlerini kış boyunca bozulmadan muhafaza etmek için atadan kalma yöntem kullanıyor.

Evinin önünde açtığı yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanan Kurt, burada patates, havuç, şalgam, peynir ve tereyağı gibi yiyeceklerini depoluyor.

Geleneksel yöntemle sakladığı ürünlerini kış boyunca bozulmadan tüketen Kurt, bu sayede enerji maliyetinden de tasarruf sağlıyor.

Veysel Kurt, AA muhabirine, eskiden elektrik ve buzdolabı bulunmayan dönemlerde insanların gıdalarını toprak altında muhafaza ettiğini söyledi.

Uzun yıllardır bu yöntemle ürünlerini sakladığını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Havuç, şalgam, patates ekiyoruz. Bunu kasım ayının sonunda buraya dolduruyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Ürünleri nisan ayına kadar yiyoruz. Doğallığı hiç bozulmuyor ve çürümüyor. Hatta burada muhafaza ettiğimiz ürünlerimiz daha sağlıklı. Elektrikten de tasarruf etmiş oluyoruz. Mesela bir buzdolabını çalıştıracağımıza bu kuyu da aynı görevi yapıyor. Bizim için bir tasarruf oluyor."​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücret görüşmelerinde pazarlık 7 bin 785 lira üzerinden başlayacak
Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi
Balıkesir'de zeytin hırsızlığı yapan 18 şüpheli tutuklandı
CENTCOM'un taziye yayımladığı teröristin kimliği doğrulandı
Noterliklerdeki yeni uygulamalar işlem kolaylığı sağladı

Benzer haberler

Evinin önünde kazdığı kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanıyor

Evinin önünde kazdığı kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanıyor

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Erzincanlı çoban, sürüsünün peşinde yarım asır geçirdi

Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Erzincan'da sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı

Erzincan'da sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet