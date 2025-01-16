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Yaşam

Erzincan’da popülasyonları artan yaban keçileri karlı dağlarda görüntülendi

Erzincan'da koruma altında bulunan ve her geçen gün popülasyonları artan yaban keçileri, karla kaplı Munzur ile Keşiş dağları zirvesinde sürü halinde dolaşırken görüntülendi.

Kemal Özdemir  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Erzincan’da popülasyonları artan yaban keçileri karlı dağlarda görüntülendi

Erzincan

Kent sınırlarındaki Munzur ve Kekiş dağları, çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yaşayan yaban hayvanlarından koruma altında bulunan yaban keçilerinin, kaçak avcılıkla mücadele ve doğada yemleme çalışmasıyla her geçen gün popülasyonları artıyor.

Karla kaplı dağların zirvesindeki kayalıklarda görülen çok sayıda yaban keçisi dronla kayıt altına alındı.

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