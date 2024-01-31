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Yaşam

Erciyes'te kış festivali düzenlenecek

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 3-4 Şubat'ta kış festivali düzenlenecek.

Esma Küçükşahin  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Erciyes'te kış festivali düzenlenecek

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinin Tekir Kapı bölgesinde festival kapsamında çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin organize edeceği festivalde, kartopu savaşı, halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca gibi sahne önü oyunları, dans, karaoke, kar voleybolu, kar futbolu, balon futbolu ve survivor parkuru gibi etkinlikler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3-4 Şubat'taki festivale vatandaşları ve kayakseverleri davet etti.

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