Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetre ölçüldü
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 230 santimetreye ulaştı.
Kayseri
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası zirveye yakın kesimlerde 3 metreyi aşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 230 santimetre ölçüldü.
Yaklaşık 40 santimetre kar düşen Erciyes'te yağış devam ediyor.
Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye düştüğü merkeze gelen kayakseverler, 34 farklı noktada toplam 102 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.