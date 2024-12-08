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Yaşam

Pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes ve Erzurum, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Ergün Haktanıyan, Talha Koca  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Pistler kayakseverlerle doldu

Kayseri/Erzurum

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes'te, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir ve Hacılar kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken, bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes'te güzel bir gün yaşadıklarını ve yağışa şükrettiklerini söyledi.

Erciyes Kayak Merkezinin uluslararası standartta bir merkez olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, 19 mekanik tesis, 40 pist ve 120 kilometre pist uzunluğu ile ziyaretçilerine hizmet ettiğini dile getirdi.

Geçen hafta Erciyes'te 32 bin kişinin ağırlandığını hatırlatan Büyükkılıç, bu hafta sonu 50 bin kişiyi beklediklerini kaydetti.

Ziyaretçilerden beden eğitimi öğretmeni Deniz Örün ise hafta sonunu değerlendirmek için Konya'dan geldiğini ve eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti.

Konya'da kar yağışının az olduğunu anlatan Örün, diğer kayak merkezlerine kıyasla Erciyes'i daha çok beğendiğini dile getirdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'de en çok tercih edilen kış turizm noktalarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Kayak sezonunun 28 Kasım'da açıldığı, resmi açılışın yarın yapılması planlanan kayak merkezinde kar kalınlığı 66 santimetre olarak ölçüldü.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde yoğunluk oluştu.

Hafta sonunu Palandöken'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi, bazıları da kızak bindi.

Kayakseverlerden Seyit Ömer Dündar, AA muhabirine, pistlerdeki kar kalitesinin çok güzel olduğunu ve merkezde eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Dündar, kızakla kayanların da merkezde fazla olduğunu belirterek, "Erzurumlu olduğum için her zaman geliyorum. Palandöken'de pistler çok iyi ve cıvıl cıvıl. Tertemiz olduğu için de hiç sıkıntı olmuyor. Daha önce Kars'a ve Erzincan'a gittim buranın pistleri oralardan çok daha iyi ve büyük. Palandöken şu anki pistlerin en iyisi diyebilirim." diye konuştu.

Kayak eğitmeni 69 yaşındaki Fahri Akçay, yaklaşık 50 yıldır kayak yaptığını anlatarak, kışı genellikle Palandöken'de kayak yaparak geçirdiğini ifade etti.

Akçay, kayak yapmanın eğlenceli olduğunu belirterek, "Palandöken'de yarın akşam açılış var. Kar kalitesi iyi, yapay karımız da var onun için pistlerimiz güzel. Hafta sonu çoğu insan kızağa geliyor. Kayak içinde gelenler de var, turistlerimiz de var. Gelen buradan memnun gidiyor." ifadelerini kullandı.

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