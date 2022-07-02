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Yaşam

Er Meydanı'nın 57 yıllık "efsane sesi" Şükrü Kayabaş çayırdan kopamıyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı 76 yaşındaki Şükrü Kayabaş 1-2 yıl içinde jübile yapmak istiyor.

Cihan Demirci   | 02.07.2022
Er Meydanı'nın 57 yıllık "efsane sesi" Şükrü Kayabaş çayırdan kopamıyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Er Meydanı'nın efsane sesi olarak bilinen Kayabaş, 57 yıldır başcazgırlığı devam ettiriyor. Son yıllarda başcazgırlığı bırakma açıklamaları yapsa da güreş sevdası ağır basan Kayabaş, sürekli kararını erteliyor.

Kayabaş, AA muhabirine, ustası "Şirin Baba" lakaplı Mustafa Şirin'den devraldığı mesleğini yarım asrı aşkındır severek yaptığını anlattı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşler'inde güzel anılar yaşadığını belirten Kayabaş, şunları kaydetti:

"1966, 1967, 1968 yıllarında rahmetli Ordulu Mustafa altın kemerin ebedi sahibi olmuştu onu takdim etme şerefine nail oldum. 1976, 1977, 1978 yıllarında Karamürselli Aydın Demir ebedi kemeri almıştı, onu takdim ettim. 1982, 1983 ve 1984 yıllarında da Denizlili Hüseyin Çokal'ı takdim etmenin mutluluğunu yaşadım. Ahmet Taşçı efsanesini de 10 defa takdim ettim. 9 kez başpehlivan oldu. Bu sene de Ali Gürbüz'ün kemer yılı. Allah bunu bana nasip ederse Kırkpınar'da inşallah bütün altın kemerli başpehlivanları takdim etmenin mutluluğunu yaşamış olacağım."

"Zamanı geldi artık"

Kayabaş, yarım asrı aşkındır devam ettirdiği başcazgırlıkta1-2 yıl içinde jübile yapmak istediğini dile getirdi.

Belediye başkanlarının ricası üzerine Türkiye'deki güreşlerde görev yaptığını anlatan Kayabaş, "Belediye başkanları 'cazgırların yanında sen bir ağabey, hoca olarak bulun. Bir açılış yap, bir ağalık ihalesi yap bir de kapanış yap kafi' diyorlar. Ben de onların talebini yerine getiriyorum ve ondan dolayı da bırakamıyorum. Tabii zamanı geldi artık. Allah bana sağlık verirse inşallah 1-2 yıl içinde bırakacağım nasip olursa, ama güzel bir jübile yapmak istiyorum." diye konuştu.

Pele Mehmet'i unutmadı

Kayabaş, iki yıl önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin önemli ismi "Pele Mehmet"i unutmadığını da aktardı.

"Pele" lakabıyla tanınan Mehmet Tura'nın başcazgırlığın ustalarından olduğunu söyleyen Kayabaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cazgırları Türkiye'ye tanıtan bir insandı. Çok güzel şiirleri vardı. Allah rahmet eylesin. O da benim yardımcılığımı yapıyordu ama benden daha iyi cazgırdı. Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptık. İnşallah onlar da usta çırak ilişkisine saygı gösterirler."

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