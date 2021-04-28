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Yaşam

Endemik tür olan Muş Lalesi, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü

Muş'ta doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş Lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı.

İbrahim Yaldız,Sabri Yıldırım   | 28.04.2021
Endemik tür olan Muş Lalesi, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı aralık ayında "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.

Endemik tür olan Muş Lalesi, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü

Muş'ta doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş Lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı.Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı aralık ayında "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

Baharın gelişi ile çiçek açan lalelerle bezenen Muş Ovası, bu güzelliği kaçırmamak isteyen vatandaşların da akınına uğradı.

Ovaya gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğal olarak yeşeren ve ömrü ortalama 15-20 gün olan laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

Lale tarlasını inceleyen Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Burhan Çam, gazetecilere, işletmenin arazilerinde çıkan lalelerin seyrine doyum olmayan manzara oluşturduğunu söyledi.

Lalelerle ilgili çalışmalarının Muş Alparslan Üniversitesiyle iş birliğiyle devam ettiğini belirten Çam, "Lalenin Muş'un ekonomisine katkı sağlaması için ciddi projelerimiz var. Lale Muş'un sembolü, kendine has özelikleri var. Her yıl nisan ayının son haftası açıp, mayıs ayının ilk haftası kapanan endemik bir tür."

Arkadaşlarıyla lale tarlasına gelen Zahide Arslan da "Muş Ovası lalelerle güzelleşti. Dağlarda kar olmasına rağmen ovada bahar havası var. Bizde arkadaşlarımızla lale fotoğrafları çekmeye geldik." dedi.

Zeynep Özmen ise 17 günlük kısıtlamadan önce doğanın keyfini çıkarmak için lale tarlasına geldiklerini ifade ederek, ömrü 15 gün olan laleleri fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiklerini aktardı.

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