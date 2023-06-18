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Yaşam

Emekli polis memuru 76 yaşında üniversite sınavına girdi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Ahmet Rıza Öcal, 76 yaşında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

İsmail Şen  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Emekli polis memuru 76 yaşında üniversite sınavına girdi Fotoğraf: İsmail Şen - AA

Elazığ

Bahçekapı İlkokulu'nda YKS'nin dün ve bugün yapılan oturumlarına katılan 3 çocuk babası Öcal, AA muhabirine, bugüne kadar görevi ve çeşitli nedenlerden dolayı üniversitede okuma hayalini gerçekleştiremediğini belirterek, bu hayalini gerçekleştirme ümidiyle sınava girdiğini söyledi.

2 yıllık bir bölümde okuyarak içinde ukde kalan bu hayalini gerçekleştirmek istediğini dile getiren Öcal, "Askerliğimi yaptıktan sonra ortaokul mezunu olarak polislik mesleğine girmeye hak kazandım. Mesleğe başlayıp aile kurduktan sonra eğitimime devam edemedim. Bir oğlumu kaybettim. Emekli olduktan sonra hayalimi gerçekleştirmek için sınavlara girerek lise diploması aldım." dedi.

Sınava girerek gençlere de örnek olmak istediğini anlatan Öcal, herkese okumaları tavsiyesinde bulundu.

Öcal, sınava girerek üniversiteli olma yolunda önemli bir adım attığını dile getirerek, "Sınavı kazanarak okumanın yaşı olmadığını tüm gençlere göstermek istiyorum. Gençler de çalışsınlar, muhakkak karşılığını görecekler." diye konuştu.


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