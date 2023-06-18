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Yaşam

Kilis'te tombul çekirge görüldü

Kilis'in Polateli ilçesinde tombul çekirge (Bradyporus) görüldü.

Cebrail Caymaz  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Kilis'te tombul çekirge görüldü Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kilis

İlçeye bağlı Yeşil Pınar köyü kırsalında bulunan tombul çekirge, kayalıkta bir süre bekledikten sonra otların arasına girerek gözden kayboldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, çekirgenin Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde daha çok görüldüğünü söyledi.

Çekirgenin zararsız olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Sayıları da öyle çok artmaz. Çok nadir bulunduğundan ve yaşam alanları tarım arazileri ve yoğun otlatma alanlarına yakın olduğundan tehdit altındadır. Sürüngenler ve kuşların besin zincirindedir. Aşırı zirai ilaçlamanın da etkisiyle sayıları her geçen gün azalmaktadır." dedi.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa İlçin ise tombul çekirgenin halk arasında "yamyam çekirge" olarak da bilindiğini belirtti.

Biyoçeşitlilik açısından değerli bir tür olduğunu ifade eden İlçin, şunları kaydetti:

"Özellikle çekirgelerde genel itibarıyla daha çok zirai alana zarar veren türlerin olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu çekirgelerde daha çok kanibalizm denilen olay mevcut. Bu da kendi türünün bir anlamda aç kaldıkları zaman beslenilmesi söz konusu. Yani yamyam çekirge özelliği bunlarda ön plana çıkmaktadır. Predator olan canlıların da bir anlamda beslendiği bir tür olması hasebiyle de bir önem arz etmektedir. Biyoçeşitlilik açısından da son derece değerli bir tür olduğunu söylemek mümkün. Genel itibarıyla başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yakın olan alanlarda tespitinin sağlandığını söyleyebiliriz."

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