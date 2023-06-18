Depremden etkilenen Hatay'da buruk Babalar Günü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da vatandaşlar, Babalar Günü'nde mezarlığı ziyaret etti.
Hatay
Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Babalar Günü dolayısıyla Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlığa gitti.
Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Ziyarette duygulanan bazı ziyaretçiler gözyaşı döktü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.