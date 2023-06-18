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Yaşam, Asrın felaketi

Depremden etkilenen Hatay'da buruk Babalar Günü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da vatandaşlar, Babalar Günü'nde mezarlığı ziyaret etti.

Salim Taş  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Depremden etkilenen Hatay'da buruk Babalar Günü Fotoğraf: Salim Taş - AA

Hatay

Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Babalar Günü dolayısıyla Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlığa gitti.

Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ziyarette duygulanan bazı ziyaretçiler gözyaşı döktü.

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