Dolar
18.59
Euro
18.14
Altın
1,665.54
ETH/USDT
1,318.50
BTC/USDT
19,604.00
BIST 100
3,619.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Zirvesi’nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Eğitim hayatına destek olan köyünde inşaat mühendisi olarak hizmet veriyor

Zonguldak'ta köyünden geçen tünellerde inşaat mühendisi olarak çalışan Kardelen Bekmezci, kendisinin eğitim hayatına da katkı sağlayan köy projesinde yer alarak üniversite öğrencilerine destek oluyor.

Gökhan Yılmaz   | 14.10.2022
Eğitim hayatına destek olan köyünde inşaat mühendisi olarak hizmet veriyor

Zonguldak

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde yaşayan Bekmezci (24), 5 yıl önce Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Bekmezci, eğitimine devam ettiği sırada köy muhtarı Burhan Oral'ın başlattığı proje kapsamında il ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerin destekleriyle verilen burstan yararlandı.

Geçen yıl üniversiteyi bitiren Bekmezci, daha sonra Zonguldak ile Filyos arasında yapımı süren tünellerde inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. Kendisine verilen desteği unutmayan Bekmezci, üniversitede eğitimini sürdüren başka öğrencilere katkı sağlamak için projede yer aldı.

Şimdilerde Göbü köyünden Kilimli ve Filyos'a eş zamanlı devam eden tünel çalışmalarına mühendis olarak katkı sağlayan Bekmezci, aynı zamanda verdiği burs imkanıyla öğrencilerin eğitim hayatına dokunarak onlara örnek oluyor.

"Tıpkı bana yardım edildiği gibi ben de yardım etmeye çalışıyorum"

Kardelen Bekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin yaklaşık 3 yıl önce başladığını söyledi.

Üniversitede eğitimine devam ettiği sırada üniversite okuyan öğrencilere burs verildiğini anlatan Bekmezci, "Ben de bundan yararlanma fırsatı bulmuştum. Köyümüzde 20'ye yakın üniversite öğrencimiz var. Ben de yardımcı olmak istedim. Muhtarımızla tekrar bu projeyi devam ettirip büyütüp 'daha güzel olsun' diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

Bekmezci, geçen yıl mezun olduğunu aktararak, "Köyümde bir işim oldu ve bana bir fırsat tanındı. İşime köyümde devam ediyorum. Buradaki öğrencilere de tıpkı bana yardım edildiği gibi ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum. Kendi bölümüm açısından kız çocuklarının okumasına pek yanaşılmaz. 'Yapamaz, edemez' denilir ama en güzel örneği benim diye düşünüyorum. Birçok kişi tarafından benimsenmese bile bunu başarıp okudum. Şimdi de çalışıyorum. Bence kız çocukları, kim istiyorsa köyde, buna cesaret edemeyen varsa örnek alabilir, başarabilir. İstiyorsa herkes yapabilir." dedi.

"Öğrencilerimizin geriden gelen çocuklara katkısı olması en büyük hayalimdi"

Köy muhtarı Burhan Oral da muhtar olmadan önce hayata geçirmek istedikleri projelerden birinin öğrencilere burs verebilmek olduğunu belirterek, "Bursu cebimizden verme şansımız yok. İl ve yurt dışındaki gurbetçilerimiz ile buradaki arkadaşlarımızın katkılarıyla 3 yıldır üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Kardelen kızımız da o dönem okuyordu. Bursiyerlerimizden biri de Kardelen kızımızdı. Okulunu bitirdi." şeklinde konuştu.

Buradaki tünel çalışmalarında inşaat mühendisine ihtiyaç olduğunu ve Kardelen'in burada işe girdiğini dile getiren Oral, "İşe girdikten sonra 'Ben de bir öğrenci okutmak, katkıda bulunmak istiyorum.' dedi. Çok memnun, mutlu oldum çünkü hayalini kurduğum şeylerden birisi buydu. Bu çarkın dönmesi için burs alan öğrencilerimizin ileride işe girip para kazanmaya başladığı zaman geriden gelen çocuklara katkısı olması en büyük hayalimdi. Kardelen kızımız da bunun ilk örneği." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar: Panagiotopoulos ile görüşmede diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım
MİT, PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi
Ocaktan bu yana terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısı 101 oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Van'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Eğitim hayatına destek olan köyünde inşaat mühendisi olarak hizmet veriyor

Eğitim hayatına destek olan köyünde inşaat mühendisi olarak hizmet veriyor

Fen ve mühendislik öğrencilerine eğitim desteği

Trakya Üniversite öğrencilerinin kampüsteki 'ikinci evi' Genç Ofis oldu

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor

Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına çelik ekipman yerleştirme işlemleri sürüyor
Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor

Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor
Tescilli "Çukurören biberi" acısının yanında görüntüsüyle de ünlü

Tescilli "Çukurören biberi" acısının yanında görüntüsüyle de ünlü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet