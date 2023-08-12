Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,852.50
BTC/USDT
29,446.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Edirne'de parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlendirildi

Edirne'nin Keşan ilçesindeki ücretsiz çeşme, su israfının önlenmesi amacıyla otomat takılarak sembolik olarak ücretlendirildi.

Gökhan Zobar  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Edirne'de parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlendirildi

Edirne

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin yararlandığı Su Parkı'ndaki çeşmenin son dönemde şehir dışından tanker ve bidonlarla gelenler tarafından yoğun olarak kullanıldığı, ilçe halkının çeşmeden su almakta zorlandığı belirtildi.

Ticari işletmelerin su israfının önüne geçmek için çeşmenin, 1 lira karşılığında 5 litre su verecek şekilde ücretlendirildiği belirtilen açıklamada, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için kullanılacağı kaydedildi.

Su israfına yönelik çalışmaların süreceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açıldığı günden bu yana vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan ve büyük bir ilgi gören Su Parkı'mız, halkımıza hizmet etti. Fakat şehrimizin bazı noktalarında rastladığımız su israfı görüntülerine maalesef Su Parkı'nda da rastladık. Özellikle son zamanlarda çeşmeden alınan suyla arabaların yıkandığı şikayetleri geldiği gibi, onlarca bidon su alınarak ticari amaçla kullanıldığını da öğrendik.

Tankerlerle su alınarak taşındığını ve suyun ticari amaç için israf edildiğini tespit ettik. Bu noktada, gereken önlemleri almak için suyu ücretli yapma kararı aldık. Bu ücreti sembolik olarak 1 lira ile sınırladık. Kar etme amacımız yoktur, uygulama tamamen suyun kötüye kullanımını önlemek içindir. Çeşmemizden toplanan geliri de Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı aracılığıyla ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim desteği olarak aktaracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Beşiktaş'ta restore edilen yol yalısında kısmi çökme meydana geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Edirne'de parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlendirildi

Edirne'de parktaki çeşme, su israfını önlemek için sembolik olarak ücretlendirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet