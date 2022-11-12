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Yaşam

Düzce Depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 12.11.2022
Düzce Depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesindeki programa, depremde yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, bundan 23 yıl önce yaşanan depremin acılarının tazeliğini koruduğunu belirterek, "Allah bu acıları tekrar yaşatmasın. Depreme karşı hazırlıklı olmak için gerekli önlemler alınıyor. Bu akşam Türkiye genelinde yapılacak tatbikata katılım çok önemli." diye konuştu.

Belediye Başkanı Birol Şahin da devletin ve vatandaşların katkılarıyla depremin izlerinin silindiğini kaydetti.

Anma etkinliğine katılanlar, daha sonra kaymakamlık tarafından depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla oluşturulan sergiyi gezdi.

Öte yandan depremde hayatını kaybedenler, Deprem Şehitliğinde mezarları başında dualarla anıldı.

Yakınlarını kaybeden ailelerin acılarının, aradan geçen 23 yıla rağmen tazeliğini koruduğu görüldü.

Depremde oğlunu kaybeden ve göçük altında kalarak engelli hale gelen Burhan Şen, AA muhabirine, yaşadıkları acıları unutamadıklarını söyledi.

Şen, "Acımız büyük. Allah bir daha yaşatmasın. Depremlerin veya afetlerin ne zaman geleceği belli değil. O anları yaşamak çok zor, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

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