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Yaşam

"Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" artık 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka

Japonya'da huzurevinde kalan Tomiko Itooka, 117 yaşındaki Maria Branyas'ın geçen ay hayatını kaybetmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" oldu.

Şilan Turp  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
"Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" artık 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka

Ankara

Guinness'ten yapılan açıklamaya göre yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'yu kaldığı huzurevinde ziyaret etti.

Tomiko, yetkililerin rekor sertifikasını takdim etmesinin ardından "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanının sahibi oldu.

İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.

"Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti.

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