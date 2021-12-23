Dünyanın hayran olduğu İran ve Van kedileri güzellikte birbirleriyle yarışıyor
Her ikisi de güzellikleriyle dünyaca bilinen Van ve İran kedileri farklı özellikleriyle öne çıkıyor. İran Kedisi, daha sakin ve soğuk bir mizaca sahipken, iki gözü farklı renkte olan Van Kedisi daha sıcakkanlı ve hareketli bir tabiatıyla biliniyor.
Tahran
Türkiye'nin Van Kedisi ile fiziki ve karakteristik özellikler açısından çok farklı olan dünyaca ünlü İran Kedisi, İran'daki hayvan severlerin evlerinde en çok beslediği "minik dostların" başında geliyor.
Yuvarlak yüzlü, basık burunlu, ufak ağızlı, kısa kulaklı ve uzun tüylü safkan İran Kedisi, uzun kulaklı, dik burunlu ve kısa tüylü safkan Van Kedisi'nden karakteristik ve fiziksel olarak farklı özelliklere sahip.
Kahve ve sarı renkli gözleri olan İran Kedisi, daha sakin ve soğuk bir mizaca sahipken iki gözü ayrı renkte olan Van Kedisi daha sıcakkanlı, dost canlısı ve hareketli bir tabiatta yaratılmış.
İran Kedisi'nin anavatanı ülkenin orta kesimlerindeki Yezd, Kirman ve Kaşan gibi şehirler olurken Van Kedisi, Van Gölü etrafında yaşam sahası bulan bir hayvan. Her ikisi de güzellikleriyle dünyaca bilinen Van ve İran kedileri farklı özelikleriyle adeta birbirilerini tamamlıyorlar.
Sağlıklı yetişkin bir İran Kedisi'nin ortalama 3 ila 5 kilo ağırlığında ve 24 ila 38 santim boy uzunluğunda olduğu ifade edilirken, bu hayvanların yaşam sürelerinin ise 12-17 yıl aralığında olduğu belirtiliyor. Bu kedi bir batında 11 yavruyu dünyaya getirebiliyor.
İran Kedisi'nin dünyaya dağılımının 1620'li yıllarda İtalyan gezgin Pietro Della Valle tarafından Ankara üzerinden İtalya'ya götürülmesiyle başladığı belirtiliyor. İran'da ise halihazırda en fazla Tahran'da bulunan İran Kedisi, bu ülke vatandaşlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Başkent Tahran'da veteriner kliniği bulunan ve kediler konusunda uzman olan Ali Rıza Seccadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Parsian Kedisi olarak bilinen bu cinsin İran'da son zamanlarda çok alınıp satıldığını ve insanların rağbet ettiğini söyledi.
İran ve Van kedileri arasında fiziki ve karakteristik özellikler açısından çok fark olduğunu dile getiren Seccadi, "Van Kedisi, İran Kedisi'ne göre daha dayanıklıdır. Bu içinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklı olabilir. Van Kedisi her zaman muhabbetlidir ve sevimlilik yapar, İran Kedisi ise sevgisini o kadar belli etmez, ihtiyacı olunca sevimlilik yapar. İran Kedisi yatmayı ve dinlenmeyi daha çok seviyor." bilgilerini paylaştı.
Van Kedisi'nin oynamak istediğini, İran Kedisi'nin ise yatarak mamasının önüne gelmesini tercih ettiğini aktaran Seccadi, "İran Kedisi'nde genetik özellikler nedeniyle nefes darlığı ve buna benzer rahatsızlıklar oluyor. Van Kedisi ise coğrafya nedeniyle daha dirençlidir ve hastalığa pek rastlanmıyor." ifadelerini kullandı.
Son günlerde kısa tüylü Sfenks Kedisi (Mısır Kedisi), British Shorthair ve İskoç kedilerinin de ilgi gördüğünü kaydeden Seccadi, İran Kedisi'nin ise yerini korumaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
Seccadi'nin kliniğinde başka bir cins kedi ile çiftleştirilen İran Kedisi, sezaryen ameliyatla ikisi eril ikisi dişil 4 yavru dünyaya getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.