Dolar
13.63
Euro
15.46
Altın
1,822.61
ETH/USDT
3,798.80
BTC/USDT
46,886.00
BIST 100
1,874.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.01.2022
Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi

Tokyo

Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka, dün 119. yaşına bastı.

Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde bakım evinde hayatını sürdüren Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.

Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi.

9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.

"Modern Japonya" olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru "Meiji, Taişo, Şowa, Heisei" dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı
İsrail’de eylül ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 141 bin 262 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi