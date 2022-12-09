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Yaşam

"Dünyanın en uzun adamı"nın doğum günü dileği boyuna uygun otomobil

Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetre boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanını 13 yıldır koruyan Sultan Kösen, 40'ıncı yaşını kutlarken dünya için huzur ve barış, kendisi için de "boyuna uygun otomobil" diledi.

Halil İbrahim Sincar   | 09.12.2022
"Dünyanın en uzun adamı"nın doğum günü dileği boyuna uygun otomobil Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Derik ilçesine bağlı Dede köyünde 40 yıl önce dünyaya gelen ve 9 yaşından sonra boyu hızla uzayan Kösen, 2009'da 2 metre 51 santimetre boyu, 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bu rekoru 13 yıldır kimseye kaptırmayan dev adam Kösen, 40'ıncı yaşını kutladı.

Evinde ailesiyle yeni yaşını karşılayan, üzerinde 'Boyun gibi ömrün de uzun olsun' ve '40 yaşında uzun adam' yazısı bulunan pastayı kesen Kösen, pastadaki mumları üflerken de tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış diledi.

Yurt içi ve yurt dışındaki sevenleri de telefonla arayarak ya da mesaj göndererek dev adamın doğum gününü tebrik etti.

"Mardin'de Sultan Kösen Müzesi yapılmasını isterim"

Sultan Kösen AA muhabirine, yeni yaşına sevdikleriyle bir arada girmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na 3 rekorla girdiğini anımsatan Kösen, "13 yıldır yeryüzünün yaşayan en uzun insanı ile en büyük ellere ve en uzun ayaklara sahip kişisi olarak unvanımı koruyorum. Bugün 40 yaşıma girdim. Ailem, arkadaşlarım, dostlarım bizleri yalnız bırakmadı bu mutlu günümde. Birlikte doğum günümü kutladım. 40 yaşıma girdim ama kalbim bir çocuk kalbi gibi, hiç yaşlanmıyor. 14-15 yaşındayım gibi geliyor." dedi.

Yeni yaşına girerken tüm dünya için güzel dileklerde bulunduğunu ifade eden Kösen, kendisi için de özel bir dilek dilediğini belirtti.

Kösen, "Kendim için de dileğim, boyum çok uzun olduğu için araba kullanamıyorum, bana, boyuma göre özel bir araba yapmalarını istiyorum. Bir de Mardin'de Sultan Kösen Müzesi yapılmasını isterim. İnşallah ilerleyen günlerde bunu hayata geçiririm." ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın yeni sayısında da yer aldığını, ülkeyi temsil etmekten gurur duyduğunu anlatan Kösen, bugüne kadar 127 ülkeyi gezdiğini, yeni yaşında da Türkiye'yi gururla tanıtmayı sürdüreceğini kaydetti.

"Hayatı seviyorum"

Kösen, geçen ay Romanya'nın başkenti Bükreş'te ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yemek yaptığını, ardından ABD'nin Florida eyaletinin Orlando kentinde festivale katıldığını belirterek, "Ülkemi tanıttım, anlı şanlı bayrağımızı dalgalandırdık. Ülkemizi gururla temsil ediyorum, gittiğim her yere Türkiye'yi de yanımda götürüyorum." diye konuştu.

Uzun boylu olmanın dezavantajları bulunduğunu ancak bunu avantaja çevirmeye çalıştığını belirten Kösen, hayata pozitif baktığını ifade etti.

Kösen, hayata hep gülümsediğini ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Boyumun uzun olması beni mutsuz etmedi. Hayatı seviyorum. İnsanlar pozitif yanımı görünce mutlu oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Doğum günüm olduğu için yurt dışından ve yurt içinden herkes arıyor, mesaj gönderiyor, mail atıyor. Herkes doğum günümü kutluyor, çok teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

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