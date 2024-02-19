Dolar
30.87
Euro
33.27
Altın
2,017.69
ETH/USDT
2,967.00
BTC/USDT
51,957.00
BIST 100
9,196.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu

Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki unvanını 2 metre 51 santimetre boyuyla 15 yıldır koruyan Mardinli Sultan Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, birlikte kahvaltı yaptı.

Halil İbrahim Sincar  | 19.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu

Mardin

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi.

Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.

Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi.

Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angeles'a gidecek. Sultan ve Jyoti'nin buluşması, ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.

İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 2018'de başkent Kahire'de bir araya gelmiş, Giza Piramitleri'ni ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak
Kafes-41 operasyonunun 2. dalgasında İzmir'de 6 şüpheli tutuklandı
Bakan Işıkhan: 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri'ni inşa edeceğiz
Bakan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında heyelan riski nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduklarını bildirdi
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinin yerine getirilmesi çok önemli

Benzer haberler

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu

Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet