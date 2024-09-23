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Yaşam

Doğu Karadeniz yaylalarında besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi.

Enes Sansar  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Doğu Karadeniz yaylalarında besicilerin dönüş yolculuğu başladı Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Yörede asırlardır süren yayla göçü geleneği kapsamında havaların ısınmasıyla yaylalara giden besiciler, hayvanlarını sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çayırda otlatma imkanı buldu.

Kışın tüketecekleri çeşitli gıda ürünlerini de üreten besiciler, okulların açılmasıyla kısmen de olsa geri dönüşlere başladı.

Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi.

23.09.2024

Gün doğumuyla dönüş yoluna koyulan ve zorlu coğrafi şartlar nedeniyle bir an olsun hayvanlarının başından ayrılmayan besiciler, yolculuk sırasında sürülerini belirli aralıklarla dinlendiriyor.

Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor.

Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor.

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