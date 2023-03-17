Dolar
19.01
Euro
20.19
Altın
1,934.90
ETH/USDT
1,742.90
BTC/USDT
26,622.00
BIST 100
5,248.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Demir ocağının ateşini yarım asır sonra yeniden yaktı

Emekli olmasının ardından özlem duyduğu memleketi Giresun'a dönen Ekrem Halaç, dedesinin 50 yıldır atıl haldeki körüklü demir ocağını çalıştırmaya başladı.

Gültekin Yetgin  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Demir ocağının ateşini yarım asır sonra yeniden yaktı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

İstanbul'da kardeşleriyle makine ekipmanları imalatı yaptıkları iş yerinden emeklilik dolayısıyla ayrılan 52 yaşındaki sıcak demir ustası Halaç, Alucra ilçesinin Akçiçek köyüne dönüş yaptı.

Halaç, buradaki evinin yanında bulunan dedesinden kalma yaklaşık 150 yıllık demir ocağını tekrar faaliyete geçirdi. Kamyon makasından balta yapan Halaç, hem üreterek stres atıyor hem de köylünün ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Ocak, 50 yıl önce nasılsa aynı o şekilde duruyor"

Ekrem Halaç, AA muhabirine, geçmişte körüklü ocakların yaygın olduğunu belirterek, teknolojinin gelişmesiyle ocak sayısının da azaldığını söyledi.

Çocukluktan bu yana demir ile uğraştığını ifade eden Halaç, "Bu demirin tozunu biz bir kere almışız, almadan da yaşayamıyoruz. Çalışmak iyidir, çalışan demir pas tutmaz derler, bizim de mesleğimiz bu." dedi.

Halaç, memleketine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Alucra'ya döndüm, bu ocağı da tüttürmek istedim, burada vakit geçiriyorum. Ocakta herhangi bir tadilat da yapmadım. Şu kapıyı açtım, 50 yıl önce nasılsa ocak aynı o şekilde duruyor." diye konuştu.

Balta yapımında kamyon makası kullanmayı tercih ettiği belirten Halaç, şöyle devam etti:

"Ham demirden kesici aletler olmaz. Kamyon makası ve tren rayından yapılırsa hem iyi oluyor hem de ağzı dönmüyor. Yaptıran ikinci bir ustaya götürmeye ihtiyaç duymuyor, demirin suyunu iyi verdiğin zaman, ağzını bileylediğin zaman bu balta çok iyi olur. Bu köyde de neredeyse her evde rahmetli dedemin bir baltası vardır çünkü dedem meşhur bir adammış, ona bu civarda 'Keserci Mevlüt' derlermiş."

"Gün gelecek herkes memleketini arayacak"

Maddi beklentisinin olmadığını kaydeden Halaç, "Burada çalıştığımda stres atıyorum, şu ocağın tütmesi köydeki herkesi de memnun eder. Bizi de severler, ihtiyaçlarını gelip buradan karşılarlar." dedi.

Halaç, İstanbul'a dönmek istemediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İstanbul çok kalabalık, milyon verseler gitmem, burada çam ağaçlarının içindesiniz. Her şey organik, kendi beslediğin ineğin veya keçinin sütünü alıp yoğurt yapıyorsun. Sağlıklı bir şekilde geçinip gidiyoruz, bir ihtiyacımız yok, şükürler olsun. Şimdi memleketten herkes kaçıyor, gün gelecek herkes memleketini arayacak, hayat burada da devam ediyor nitekim, sıkıntı yok."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde konteyner kent kuruluyor
Depremlerin etkilediği yerlerde cuma namazı kılındı
Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yandaki apartmanda hasar oluştu
Bakan Akar: (Depremler ve sel baskını) Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte ilk andan itibaren seferber oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Asrın Felaketi: 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri" kitabı yayımlandı

Benzer haberler

Demir ocağının ateşini yarım asır sonra yeniden yaktı

Demir ocağının ateşini yarım asır sonra yeniden yaktı

Giresun'da misafir edilen depremzedeler Dereli'deki afet konutlarına yerleştiriliyor

Depremzede çocuklar atlı terapi ile yaşadıklarının etkisinden uzaklaştırılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet