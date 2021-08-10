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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla (YKS) ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması sevinçle karşılandı.

Cihan Demirci   | 10.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Edirne

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, YKS'de ikinci ek yerleştirme ve baraj puanına ilişkin, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençler ve ailelerini sevindirdi.

Uzunköprü Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi mezunu Gül Bilecik (18), AA muhabirine, Kovid-19'un tüm zorluklarına rağmen üniversite sınavına çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Bilecik, "Baraj puanını düşürdüğünüz için çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanım." dedi.

Uzunköprü Anadolu Lisesi mezunu İslam Darı (21) ise üniversite sınavına büyük gayret ve azimle çalıştıklarını anlatarak, "Cumhurbaşkanımıza bizim büyük azim ve gayretimizi göz ardı etmeyip barajı düşürdüğü için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.








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