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Yaşam

Çorumlu çiftçi, tarlasını "Benimle evlenir misin" yazısı oluşturacak şekilde sürdü

Çorum'un İskilip ilçesinde bir çiftçi tarlasını traktörüyle "Benimle evlenir misin” yazacak şekilde sürerek evlenme teklifinde bulundu.

Tugay Göktürk  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Çorumlu çiftçi, tarlasını "Benimle evlenir misin" yazısı oluşturacak şekilde sürdü Fotoğraf: Cihat Ayva/AA

Çorum

Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, aynı köyde yaşayan Ayşe Nur Candan'a jest yapmak için tarlasını sonsuzluk ve kalp işaretleri oluşturacak şekilde sürdü ve "Benimle evlenir misin" yazdı.

Ardından tarlaya davet ettiği Candan'a çiçek ve yüzük hediye eden Ayva, aldığı "evet" yanıtı üzerine yüzüğü Candan'ın parmağına taktı.

Ayva, AA muhabirine, "Nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşünürken, aklıma tarlaya traktörle 'Benimle evlenir misin' yazmak geldi." dedi.

Ayşe Nur Candan'ın sürprizi üzerine oldukça şaşırdığını belirten Ayva, "Evet yanıtı verdi, mutluyum, Yaza düğünümüz olacak inşallah." dedi.

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