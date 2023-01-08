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Yaşam

Çorumlu 83 yaşındaki demir ustası 71 yıldır çekici elinden bırakmıyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki demir ustası Kazım Keçik, ailesinden devraldığı asırlık atölyede 71 yıldır mesleğini icra ediyor.

Kemal Ceylan, Emir Yunus Basmacı   | 08.01.2023
Çorumlu 83 yaşındaki demir ustası 71 yıldır çekici elinden bırakmıyor Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

İlkokul beşinci sınıfa geçtiği 1952 yılında, demirci babasının vefatı üzerine yine demir ustası ağabeyi tarafından okuldan alınarak işlere yardım etmesi için atölyeye götürülen Keçik, o günden bu yana mesleğini sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen çekicini elinden bırakmayan Keçik, civar köylerden vatandaşların getirdiği balta, kazma, keser, tırmık gibi aletlerin tamirini yapıyor.

Mesleğin son temsilcileri arasında gösterilen Keçik, asırlık atölyesinde demirciliği yaşatmaya çalışıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazım Keçik'e "Sanatçı Tanıtım Kartı" çıkartılması ve Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesine alınması için çalışma yürütülüyor.

Üç çocuk ve sekiz torun sahibi Kazım Keçik, AA muhabirine, babasının Milli Mücadele'ye katıldığını, savaştan döndükten sonra demir atölyesinin kurulduğunu söyledi.

Demir atölyesinin babasına arkadaşlarınca yapılıp verildiğini anlatan Keçik, "Ben demirciliği bu dükkanda öğrendim ve aynı dükkanda devam ediyorum." dedi.

Eskiden insanların kara saban kullandığını, dolayısıyla demir ustasına çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Keçik, artık makine kullanımının arttığını, demircilik mesleğinin devrinin geçtiğini dile getirdi.

"Yaşımız da geçti, gücümüz de kalmadı"

Vatandaşların çeşitli demir aletlerinin onarımını yapmak için atölyeyi çalıştırmayı sürdürdüğünü anlatan Keçik, şöyle devam etti:

"Artık bizim zamanımız geçti. Burası ağabeyimin dükkanı. O vefat ettikten sonra eş dost geliyor. İnsan elinden gelen işi yapmazsa bunu Allah da sorar, dostun da sorar. Onun için elimizden geldiği kadar çalışmaya, yardım etmeye devam ediyoruz. Sürekli çalışamıyorum, artık yenisini yapamıyorum. Yaşımız da geçti, gücümüz de kalmadı, sadece tamiratını yapabiliyorum. El emeğimizin karşılığında 3-5 kuruş alıyoruz."

Sağlığı elverdikçe mesleğini sürdürmek istediğinin altını çizen Keçik, bugüne kadar birçok usta yetiştirdiğini ancak hiçbirinin hayatta olmadığını belirterek, "Eskiden burada 4 demirci vardı, hepsi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çocuk 5 yaşında okula başlıyor, 25 yaşına kadar okuyor. Diploma alıyor ama iş yok. Yeni yetişen olmayınca ne olacak? Ben gittikten sonra da burası bitmiştir." dedi.

Çarşı Mahallesi Muhtarı Ömer Hantal da Kazım Keçik'i yaklaşık 40 yıldır tanıdığını ifade ederek, "Sağ olsun, vatandaşı kırmıyor. Bir tane kazma da olsa işin düştüğünde dükkanını açıyor, bizlere yardımcı oluyor. Kazım amca ve ailesi bu işi severek yapıyordu. Herkes işçiliklerinden memnundu." diye konuştu.


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