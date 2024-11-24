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Yaşam

Çorum'da şehit Aybüke öğretmen anısına konser düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde konser düzenlendi.

Emrah Akıllı  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Çorum'da şehit Aybüke öğretmen anısına konser düzenlendi

Corum

Osmancık Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro, Aybüke öğretmenin de seslendirdiği Mağusa Limanı ve seçme Türk halk müziği eserleri seslendirdi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitleri saygıyla andıklarını söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hatırasının her zaman yaşatılacağını belirtti.

Öğretmenlerin Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmayı şeref bildiğini vurgulayan Gelgör, "Kızımız, Batman Kozluk’a tayin olduğunda babasına demiş ki 'Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmak bana şereftir.' İşte kızımız o şerefe nail oldu ve şehit düştü. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve ahirete intikal etmiş öğretmenlerimi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi de gösteri sundu.

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