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Yaşam

Mersin'de fırtına seralara zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan fırtınada bazı seralar zarar gördü.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Mersin'de fırtına seralara zarar verdi

Mersin

İlçe genelinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, gündüz de etkisini sürdürdü.

Kocahasanlı Mahallesi'nde bulunan bazı seralarda hasar oluştu. Akdeniz Mahallesi'ndeki bir halı sahanın da üstü çöktü.

Kocahasanlı Mahallesi Muhtarı Mahmut Yazgan, büyük bir afet yaşandığını ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

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