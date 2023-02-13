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Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Çorum'da çocuklar, oyuncak ve kıyafetlerini depremzede çocuklarla paylaşıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuklar, deprem bölgesindeki çocuklarla oyuncaklarını paylaşıyor.

Cahit Emrali   | 13.02.2023
Çorum'da çocuklar, oyuncak ve kıyafetlerini depremzede çocuklarla paylaşıyor

Corum

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına, Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar imkanları doğrultusunda katkı sunuyor.

İlçede bazı çocuklar da oyuncaklarını afet bölgesindeki çocuklarla paylaşıyor.

En sevdiği kıyafetleri, oyuncakları ve atıştırmalıkları kolilere dolduran çocuklar, yazdıkları mektuplarla da afetzedelerin acılarını paylaşıyor.

Yardım kolilerinde bulunan "Merhaba ben Fatıma ve kardeşim Eymen. Size oyuncak gönderiyoruz. Umuyoruz ki bu oyuncaklarla çok eğlenirsiniz.", "Merhaba ben Mira, kardeşim Hira. Sizlere sevdiğimiz oyuncakları gönderdik. Orada sıkılmayın." yazılı mektuplar, görenleri duygulandırdı.

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