Ankara'da sitenin önünde yiyecek arayan tilki görüntülendi
Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından bir sitenin önünde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Ankara
Çankaya'da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal alandan şehir merkezine gelen tilkinin site önünde dolaştığı ve yiyecek aradığı görüldü.
Tilkiyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.