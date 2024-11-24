Dolar
34.53
Euro
36.24
Altın
2,713.92
ETH/USDT
3,357.50
BTC/USDT
98,269.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ankara'da sitenin önünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından bir sitenin önünde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Ankara'da sitenin önünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ankara

Çankaya'da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal alandan şehir merkezine gelen tilkinin site önünde dolaştığı ve yiyecek aradığı görüldü.

Tilkiyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde iniş sırasında yangın çıktı
Orta Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı
AFAD'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşım
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
RTÜK Başkanı Şahin'den milli ve manevi değerleri tahrip eden yayınlara karşı uyarı

Benzer haberler

Ankara'da sitenin önünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ankara'da sitenin önünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Kayseri-Sivas kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne erken gelen kar yüzleri güldürdü

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Malatya-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya-Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı

Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet