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Yaşam

Bursa'daki ayı barınağında sevimli yavrulara özenle bakılıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, Giresun'da annelerinden ayrılmış halde bulunan 3 yavru ayı getirildi.

Sergen Sezgin  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Bursa'daki ayı barınağında sevimli yavrulara özenle bakılıyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

"Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında, gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 63'i yetişkin 71 boz ayı bulunuyor.

Giresun'da anneleri tarafından terk edildiği düşünülen ve doğada yaşamayacağı için koruma altına alınan ayıların getirilmesiyle ayı sayısı 74'e yükselen merkezde, hayvanlara kendileri için oluşturulan alanda özel olarak bakılıyor.

"Hurşit", "Ziver" ve "Şekerpare" adları verilen 3 yavru, veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri yapılarak 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

"Yavrularımız yaklaşık 2,5 aylık"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, gazetecilere, yavru ayıların arazi tarama çalışmaları sırasında yardıma muhtaç halde bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine Giresun'daki yetkililerin koruma altına aldıkları ya kendilerine teslim ettiğini belirten Bozkurt, "İlk geldiklerinde sıvı kayıpları ve stresli oldukları tespit edilmişti. Genel sağlık durumları iyiydi. Özel bir besin takviyesi uygulandı. Bunun içinde laktoksuz süt, kefir, bal, vitamin tozları ve meyve pürelerinden olan karışım bulunuyor. Günde 6 defa besleniyorlar. Uzmanlarımız tarafından bu süreç 2 ay devam edecek. Yavrularımız yaklaşık 2,5 aylık. Kontrolleri devam edecek ve burada barınacaklar. Uzun zamandır merkezimize yavru ayılar gelmiyordu. Buranın maskotu oldular. Çok sevimliler." diye konuştu.

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