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Yaşam

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Sarıalan ve Aladağ yaylalarında öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli yağışın beklenmediği kentte, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağını bildirdi.

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