Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu
Sarıalan ve Aladağ yaylalarında öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli yağışın beklenmediği kentte, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.