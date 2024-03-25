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Yaşam

Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

İsmail Şen, Fevzi Dağ  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Hazarbaba Dağı ve kuzeyinde yer alan Hazar Gölü, doğal güzelliği ile her mevsim farklı manzaralar sunuyor.

Baharın gelişiyle kıştan kalan karların bir bölümünün eridiği dağ, Sivrice'de 3 gün önce başlayan ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden yağışla ilkbaharda beyaza büründü.

Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü Hazar Gölü, güzel görüntü oluşturdu.



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