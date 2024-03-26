Tarihi Zil Kale FPV dronla görüntülendi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Çat Vadisi'nde, 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tarihi Zil Kale, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dronla görüntülendi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığının "kulturportali" internet adresinde "Türkiye'nin en görkemli kaleleri" listesinde yer alan Zil Kale, her mevsim çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
Kesin bilgi bulunmamasına rağmen 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Zil Kale, manzarasıyla görenleri etkiliyor.
Vadiye hakim bölgede görkemli yapısıyla dikkati çeken Zil Kale, dere yatağından yaklaşık 100 metre yükseklikte yıllara meydan okuyor.
Kaleye gelen ziyaretçiler, muhafız odası, koridor, depo ve yaşam alanlarını geçerek kulenin içerisini gezebiliyor, yıkılmış kemerli kapının bir bölümünü de görebiliyor.
Yerli ve yabancı turistlerin turizm rotasında "uğrak noktası" olan kale, AA ekibince FPV dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.