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Yaşam

Tarihi Zil Kale FPV dronla görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Çat Vadisi'nde, 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tarihi Zil Kale, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dronla görüntülendi.

Tayyib Hoşbaş  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Tarihi Zil Kale FPV dronla görüntülendi

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının "kulturportali" internet adresinde "Türkiye'nin en görkemli kaleleri" listesinde yer alan Zil Kale, her mevsim çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Kesin bilgi bulunmamasına rağmen 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Zil Kale, manzarasıyla görenleri etkiliyor.

Vadiye hakim bölgede görkemli yapısıyla dikkati çeken Zil Kale, dere yatağından yaklaşık 100 metre yükseklikte yıllara meydan okuyor.

Kaleye gelen ziyaretçiler, muhafız odası, koridor, depo ve yaşam alanlarını geçerek kulenin içerisini gezebiliyor, yıkılmış kemerli kapının bir bölümünü de görebiliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin turizm rotasında "uğrak noktası" olan kale, AA ekibince FPV dronla görüntülendi.

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