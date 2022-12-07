Dolar
18.64
Euro
19.58
Altın
1,773.32
ETH/USDT
1,227.50
BTC/USDT
16,818.00
BIST 100
4,982.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mevlana Müzesi FPV dronla görüntülendi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin görüntüleri FPV dronla kaydedildi.

Abdullah Doğan   | 07.12.2022
Mevlana Müzesi FPV dronla görüntülendi Fotoğraf: Hüsame Battal - AA

Konya

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 17 Aralık 1273'te vefatının ardından yaptırılan türbesi günümüzde de milyonların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) Mevlana Müzesi'nin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor. Kubbe-i Hadra'nın deformasyona uğraması nedeniyle başlatılan restorasyon sürüyor.

Hazreti Mevlana'nın sandukasının yer aldığı bölüm ise kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı ​mermerden sandukanın üstünde, altın ve ipekten dokunmuş, hat süslemeleri, Ayetel Kürsi, peygamber isimleri, Fatiha Suresi'nin yazılı olduğu örtü bulunuyor.

Türbe Salonu'nda Mevlana'nın soyundan gelen 55 kişinin mezarı ile Mevlevilikte makam sahibi olmuş 10 kişiye ait mezarlar bulunuyor.

Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor.

Tilavet odasında hat sanatıyla alakalı levhalar, Huzuru Pir'de Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alıyor. Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.

Mevlana Müzesi'nin dört kapısı bulunuyor. Müzeye, Selimiye Camii yönünden girilen "Dervişan", Üçler Mezarlığı'na açılan "Hamuşan" ile günümüzde turistlerin girişinin sağlandığı "Çelebiyan" ve "Küstahan" diye adlandırılan bu kapıların her biri ayrı anlamı ihtiva ediyor.

Yıllık ortalama bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, AA ekibince dronla görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan pilot taburcu edildi
Sivas'ta Kızılırmak'taki taşkın riskini azaltma çalışmaları sürüyor
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
Marmaris'te yanan ormanlık alana 5 bin fidan daha dikildi
Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Benzer haberler

Mevlana Müzesi FPV dronla görüntülendi

Mevlana Müzesi FPV dronla görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet