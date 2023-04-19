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Eminönü'nün simgesi Yeni Camii FPV dronla görüntülendi

İstanbul'un silüetine ve görselliğine 358 yıldır katkıda bulunan Eminönü'ndeki tarihi Yeni Camii ve külliyesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.

Zeynep Rakipoğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Eminönü'nün simgesi Yeni Camii FPV dronla görüntülendi

İstanbul

Osmanlı padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle 1597'de temeli atılan Yeni Camii'nin inşası, 1665'te 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan'ın çabaları ve bağışlarıyla tamamlanarak ibadete açıldı.

İstanbul'da Osmanlı ailesi tarafından yaptırılan büyük camilerin son örneği olan, Osmanlı dönemi Türk mimarisinde yapımı en uzun sürede tamamlanabilen cami olarak bilinen Yeni Camii'nin külliyesinde Valide Sultan Türbesi, Hünkar Kasrı, sebil, çeşme, sıbyan mektebi, darülkurra ve Mısır Çarşısı arastasının yanı sıra kütüphane, muvakkithane ve türbe ile çeşmeler de bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2016'da restorasyonuna başlanan Yeni Camii, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden hizmete açıldı.

Caminin ihtişamlı yapısı kaydedildi

Yeşilçam filmlerine, "Anadolu'dan gelenlerin İstanbul'a baktığı mekan" olarak yansıyan, avlusundan hiç ayrılmayan güvercinleriyle 358 yıldır kentin silüetine ve görselliğine katkı sağlayan Eminönü'nün simgesi Yeni Camii ve külliyesi FVP dronla kaydedildi.

Günün ilk ışıklarında kaydedilen görüntülere ilk olarak, caminin konumlandığı ve gün boyunca insanların akınına uğrayan Eminönü Meydanı'nın sabahın erken saatlerindeki sakinliği ve buranın sevimli misafirleri güvercinlerin uçuşu yansıyor.

FPV dronun meydanda sürülerek kaydettiği görüntüler, 24 küçük kubbeyle çevrelenen avlusu ile avlunun ortasında yer alan şadırvanı, piramidi andıran kubbeleri ve üçer şerefeli iki minaresiyle caminin ihtişamını gözler önüne seriyor.

Tarihi caminin dışarıdan kaydedilen görüntülerinde, İstanbul'un tarihi dokusunu yansıtan, caminin külliyesindeki Mısır Çarşısı ile Boğaziçi ve Galata Köprüsü ile Haliç sırtları da yer alıyor.

FPV dronun cümle kapısından içeriye girerek caminin iç bölümlerinde süzüldüğü görüntülerde ise İznik çinileriyle bezenen mimari yapı tüm ihtişamıyla kaydediliyor.

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