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Türkiye

Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle bazı yollar kapandı.

Mesut Varol,Şener Toktaş,İbrahim Yaldız,Yılmaz Kazandıoğlu   | 27.12.2019
Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden Bahçesaray'da 70, Başkale'de 35, Gürpınar'da 24 ve Çatak'ta 3 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Muş'ta 56, Bitlis'te 28, Hakkari'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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