Bolu'da yalnız bulunan vaşak yavrusu koruma altına alındı
Bolu'nun Göynük ilçesinde vaşak yavrusu bulundu.
Bolu
Göynük Orman İşletmesine bağlı orman muhafaza memurları, rutin koruma-kontrol devriyesi sırasında vaşak yavrusu buldu.
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Yavrunun çevresinde gözlem yapan ekipler, annesinin uzun süre bölgede görülmemesi üzerine vaşağı almaya karar verdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen vaşak yavrusu, sağlık kontrolünden geçirilip koruma altına alındı.
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