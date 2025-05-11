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Yaşam

Bolu'da yalnız bulunan vaşak yavrusu koruma altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde vaşak yavrusu bulundu.

Elif Sarıhan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Bolu'da yalnız bulunan vaşak yavrusu koruma altına alındı

Bolu

Göynük Orman İşletmesine bağlı orman muhafaza memurları, rutin koruma-kontrol devriyesi sırasında vaşak yavrusu buldu.

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Yavrunun çevresinde gözlem yapan ekipler, annesinin uzun süre bölgede görülmemesi üzerine vaşağı almaya karar verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen vaşak yavrusu, sağlık kontrolünden geçirilip koruma altına alındı.


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