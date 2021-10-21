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Yaşam

Bolu Sülüklü Göl'de sonbaharın renkleri drone ile görüntülendi

Bolu'daki Sülüklü Göl, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İlhami Çetin, Mehmet Emin Gürbüz   | 21.10.2021
Bolu Sülüklü Göl'de sonbaharın renkleri drone ile görüntülendi Fotoğraf: İlhami Çetin / AA

Bolu

Bolu'daki Sülüklü Göl, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köyü mevkisinde yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan gölün çevresindeki ağaçlarda hazan mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Sarı, kahverengi ve yeşilin binbir tonunu barındıran ağaçlar ile göle dökülen yapraklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sunuyor.

Günübirlik ziyaretle bölgeye gelenler göl çevresinde yürüyüş ve piknik yapıp çadır kampı kurabiliyor.

Göl ve çevresindeki güz güzelliği drone ile de görüntülendi.

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