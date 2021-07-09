Euro
10.29
Dolar
8.68
BIST 100
1,374.60
Altın
1,804.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bingöl'ün 5 katlı 26 odalı Zağ Mağaraları manzarasıyla büyülüyor

Bingöl'ün Kuşburnu köyünde yer alan 5 katlı 26 odalı Zağ Mağaraları izole rota arayan doğa tutkunlarının yeni adresi oldu.

Aydın Arık   | 09.07.2021
Bingöl'ün 5 katlı 26 odalı Zağ Mağaraları manzarasıyla büyülüyor

Bingöl

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Kaleköy Barajı'na hakim noktada yer alan, insan eliyle yapılmış, birbirine kademeli geçişlerle bağlantılı odalara sahip mağaralar manzarası ile cezbediyor.

Doğaseverler normalleşme sürecinde ilginin arttığı mağaraları, düzenlenen etkinliklerle görme fırsatı buluyor.

Bölgeyi ziyaret edenler halat yardımı ile ulaştıkları mağaralardan gördükleri manzara karşısında hayranlık duyuyor.

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, AA muhabirine, bölgenin son zamanlarda ciddi bir ilgi gördüğünü söyledi.

Dernek olarak her yıl mağaraya gezi düzenledikleri ifade eden Elçi, "Milattan sonra 5. yüzyıldan günümüze kadar ayakta durabilmiş. Her katı birbirinden bağımsız, kendi içinde merdivenlerle çıkılabilen bir yer. Aynı zamanda 5-10 metre derinliğinde depo olarak kullanılmış alanlar var." dedi.

Elçi, mağaranın il dışında yaşayanlar için mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu dile getirerek, "Gezginler için güzel ve görülmeye değer, müthiş bir manzarası olan bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Doğa Sporları Kulübünün organizasyonu ile mağaraları ziyaret eden Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi Mahmut Çakan da salgın nedeniyle ara verdikleri gezilere yeniden başladıklarını belirtti.

Mağaraları daha önce çok duyduklarını anlatan Çakan, "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilk fırsatta buraya geldik. Gerçekten çok harika. Herkesin rahatlıkla gelip görebileceği ve doğanın tadını çıkarabileceği bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağaraları ilk kez görme fırsatı bulan Mahir Zoroğlan da gördüğü manzaraya hayran kaldığını aktardı.

"İyi tanıtılırsa turizme kazandırılacak bir yer." diyen Zoroğlan, mağaraları ve manzarayı çok beğendiğini belirtti.

"Burayı göremeyenler için büyük bir eksiklik"

Üniversite öğrencisi Esra Çiçek de bölgeyi eşsiz güzellikte bulduğunu dile getirerek herkese görmelerini tavsiye etti.

"Daha önce hiç gelmedim, ilk oldu. İyi ki de geldim. Burayı göremeyenler için büyük bir eksiklik. Özelikle de doğaseverler için." diyen Çiçek, mağaraların adeta tarihe tanıklık ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Gönüllüler Faz-3 aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Benzer haberler

Bingöl'ün 5 katlı 26 odalı Zağ Mağaraları manzarasıyla büyülüyor

Bingöl'ün 5 katlı 26 odalı Zağ Mağaraları manzarasıyla büyülüyor

Sağlıkçılar doğu ve güneydoğuda Kovid-19 aşısında ön yargıları yıkmak için mesailerini artırdı

Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'deki depremde 68 yapının ağır hasar gördüğü belirlendi

Bingöl'deki depremde 68 yapının ağır hasar gördüğü belirlendi
Pargasur Şelalesi doğal güzelliğiyle eşsiz manzaralar sunuyor

Pargasur Şelalesi doğal güzelliğiyle eşsiz manzaralar sunuyor
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü