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Yaşam

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 70 bin 604 evcil hayvan kayıt altına alındı

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında 70 bin 604 evcil hayvana mikroçip takıldı.

Ömer Faruk Şimşek, Gökhan Yılmaz, Orhan Kuzu, Ömer Ürer, Selim Bostancı, Kadir Yıldız, Mehmet Emin Gürbüz   | 02.01.2023
Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 70 bin 604 evcil hayvan kayıt altına alındı

Sakarya

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlatılan uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi.

Tarım ve Orman Müdürlükleri ile veterinerlerde yapılan çip işleminin ardından hayvanlarını "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil ettiren vatandaşlar, bilgilerin yer aldığı kimlik kartlarını teslim aldı.

Bu kapsamda Sakarya'da 25 bin 572, Bartın'da 5 bin 90, Bolu'da 5 bin 920, Zonguldak'ta 12 bin 457, Karabük'te 4 bin 307, Düzce'de 6 bin 313, Kocaeli'de ise 10 bin 945 kedi ve köpek olmak üzere 70 bin 604 evcil hayvan kayıt altına alındı.

Ayrıca, Bartın'da 9 bin 572, Bolu'da 4 bin 200, Kocaeli'de 12 bin 762 beyanname alındığı, çip tedarik edilmesiyle söz konusu evcil hayvanların kayıt altına alınacağı öğrenildi.

Hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulanacak.

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