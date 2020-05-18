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Yaşam

Bakan Kasapoğlu'nun hediyeleri yurtta kalan vatandaşlara ulaştırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, Ordu'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta karantinaya alınan vatandaşlara dağıtıldı.

Hayati Akçay   | 18.05.2020
Bakan Kasapoğlu'nun hediyeleri yurtta kalan vatandaşlara ulaştırıldı

Ordu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinaya alınan vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin New York şehrinden 16 Mayıs'ta getirilen vatandaşların karantina süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda kalanlara, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği kitap, spor malzemesi ve oyuncakların dağıtımı yapıldı.

Yurttaki görevliler tarafından ulaştırılan hediyelerin yanı sıra vatandaşlara çikolata ve fındık da verildi.

Yurtta kalanlar da Bakan Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

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